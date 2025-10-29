Hainan Jinpan Smart Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hainan Jinpan Smart Technology A hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,04 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hainan Jinpan Smart Technology A 1,87 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at