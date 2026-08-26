Hainan Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hainan Mining hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,53 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,23 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at