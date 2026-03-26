Hainan Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hainan Mining hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 893,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,06 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,220 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hainan Mining ein Gewinn pro Aktie von 0,360 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,40 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hainan Mining einen Umsatz von 4,05 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at