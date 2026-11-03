Hainan Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hainan Mining lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Hainan Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,70 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 944,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at