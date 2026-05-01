Hainan Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hainan Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hainan Mining ein EPS von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,19 Milliarden CNY gegenüber 1,19 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at