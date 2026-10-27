Hainan Yedao (Group): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hainan Yedao (Group) hat am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 61,2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at