Hainan Yedao (Group) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hainan Yedao (Group) hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hainan Yedao (Group) -0,030 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,4 Millionen CNY – ein Plus von 63,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hainan Yedao (Group) 44,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at