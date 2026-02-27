Haitai Confectionery and Foods: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Haitai Confectionery and Foods äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 239,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 266,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Haitai Confectionery and Foods 158,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 159,38 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 880,00 KRW. Im Vorjahr hatte Haitai Confectionery and Foods 1197,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Haitai Confectionery and Foods hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 641,40 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 629,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

