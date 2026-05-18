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18.05.2026 06:31:29
Haitai Confectionery and Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Haitai Confectionery and Foods äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 253,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 284,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,78 Prozent auf 157,73 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Haitai Confectionery and Foods 158,97 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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