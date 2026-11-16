Haitai Confectionery and Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Haitai Confectionery and Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 106,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 163,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Haitai Confectionery and Foods mit einem Umsatz von insgesamt 155,90 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at