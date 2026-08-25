PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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25.08.2026 10:31:23
Haiti: Gang members kill dozens near Port-au-Prince
At least 40 people were killed, some of them execution-style, during the attack in Kenscoff. The local mayor described "a night of terror" in the town that has been plagued by gang violence for months.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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