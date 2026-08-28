Haitian Water Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Haitian Water Group A präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Haitian Water Group A 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Haitian Water Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 674,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at