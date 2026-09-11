Haivision Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Haivision Systems präsentierte in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 34,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at