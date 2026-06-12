Haivision Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Haivision Systems präsentierte in der am 10.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Haivision Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,3 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at