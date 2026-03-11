|
11.03.2026 06:31:29
Hakers Enterprise öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hakers Enterprise präsentierte in der am 09.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,87 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hakers Enterprise 1,20 TWD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 261,5 Millionen TWD – eine Minderung von 14,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 305,1 Millionen TWD eingefahren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,880 TWD beziffert, während im Vorjahr 2,64 TWD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 1,09 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,12 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
