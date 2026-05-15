Hakers Enterprise präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hakers Enterprise hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hakers Enterprise ein EPS von 0,480 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hakers Enterprise im vergangenen Quartal 237,6 Millionen TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hakers Enterprise 252,9 Millionen TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at