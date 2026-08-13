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13.08.2026 06:31:29
Hakers Enterprise präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hakers Enterprise lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 TWD gegenüber -1,400 TWD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 211,4 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 281,8 Millionen TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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