Hakers Enterprise: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hakers Enterprise lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 TWD, nach 0,290 TWD im Vorjahresvergleich.

Hakers Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 292,9 Millionen TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,7 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at