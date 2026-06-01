Hakken Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hakken Capital hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hakken Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,4 Millionen CAD im Vergleich zu 5,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at