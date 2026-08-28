Hakken Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hakken Capital ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hakken Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hakken Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hakken Capital im vergangenen Quartal 4,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hakken Capital 4,1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at