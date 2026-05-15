Hakudo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hakudo lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 62,55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 60,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hakudo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 189,24 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Hakudo 197,23 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,56 Prozent auf 68,11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 66,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at