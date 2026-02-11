Hakudo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hakudo hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,35 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,98 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,67 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at