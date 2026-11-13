Hakudo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hakudo gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 89,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hakudo ein EPS von 34,64 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 23,15 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hakudo 15,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at