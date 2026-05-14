HAKUHODO DY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HAKUHODO DY lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HAKUHODO DY 0,380 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,610 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,71 Milliarden USD – eine Minderung um 8,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,25 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at