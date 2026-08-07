HAKUHODO DY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HAKUHODO DY hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at