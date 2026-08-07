HAKUHODO DY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HAKUHODO DY hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 176,22 Milliarden JPY gegenüber 169,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at