HAKUHODO DY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HAKUHODO DY ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HAKUHODO DY die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HAKUHODO DY 28,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 265,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 46,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 29,32 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,68 Prozent zurück. Hier wurden 861,00 Milliarden JPY gegenüber 953,32 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 59,46 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 908,24 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at