HAKUHODO DY HOLDINGS Aktie
WKN: A0DP4E / ISIN: JP3766550002
|
13.11.2025 06:51:17
Hakuhodo DY Reports Net Income In H1; Revenue Down 14.4%
(RTTNews) - Hakuhodo DY Holdings reported first half net income attributable to owners of parent of 310 million yen, compared to a loss of 4.99 billion yen, last year. Ordinary income was 10.70 billion yen, up 9.2% from prior year. Operating income was 10.74 billion yen, an increase of 21.0%.
First half revenue was 366.13 billion yen, down 14.4% from prior year. Consolidated billings were 695.02 billion yen, down 5.5%.
The company noted that there are no changes to the full-year consolidated earnings forecast.
