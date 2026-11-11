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11.11.2026 06:31:29
HAKUHODO DY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HAKUHODO DY gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 5,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,54 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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