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17.08.2026 06:31:29
Hakuten informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hakuten hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,50 JPY gegenüber 38,53 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 6,30 Milliarden JPY gegenüber 6,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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