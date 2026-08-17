Hakuten informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hakuten hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,50 JPY gegenüber 38,53 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 6,30 Milliarden JPY gegenüber 6,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at