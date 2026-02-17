17.02.2026 06:31:28

Hakuten mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hakuten hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 54,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Hakuten einen Gewinn von 27,31 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 122,62 JPY. Im Vorjahr waren 64,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,34 Milliarden JPY, während im Vorjahr 18,85 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen