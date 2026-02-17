Hakuten mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hakuten hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 54,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Hakuten einen Gewinn von 27,31 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 122,62 JPY. Im Vorjahr waren 64,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,34 Milliarden JPY, während im Vorjahr 18,85 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

