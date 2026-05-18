Hakuten vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hakuten ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hakuten die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,49 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,81 Milliarden JPY – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hakuten 4,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at