Hakuten: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hakuten hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hakuten im vergangenen Quartal 4,43 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hakuten 4,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at