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13.08.2026 06:31:29
Hakuto hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hakuto präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 77,67 JPY gegenüber 35,03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 54,54 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hakuto 40,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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