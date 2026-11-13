Hakuto legte Quartalsergebnis vor

Hakuto hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Hakuto hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,89 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 58,49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 34,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at