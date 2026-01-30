Hakuto mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hakuto hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 118,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 90,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 52,26 Milliarden JPY gegenüber 51,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at