14.05.2026 06:31:29

Hakuto stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hakuto präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 41,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hakuto 44,92 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 45,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 266,14 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hakuto ein Gewinn pro Aktie von 272,76 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 181,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 183,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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