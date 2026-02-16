16.02.2026 06:31:31

Hakuyosha gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hakuyosha äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 210,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 159,97 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,54 Prozent auf 11,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 562,80 JPY. Im Vorjahr waren 584,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 44,63 Milliarden JPY gegenüber 43,58 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

