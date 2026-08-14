Hakuyosha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hakuyosha hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 176,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 218,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hakuyosha einen Umsatz von 12,12 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at