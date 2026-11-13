Hakuyosha präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hakuyosha ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hakuyosha die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 90,63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 151,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hakuyosha 11,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at