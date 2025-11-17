Hakuyosha stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hakuyosha hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 151,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 175,76 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,11 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,44 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at