BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.07.2026 10:33:00
Halbjahresbilanz bei BMW: Jobabbau und Gewinnwarnung
BMW verzeichnet einen massiven Gewinnrückgang und baut weltweit 8000 Stellen ab, über die Hälfte davon in Deutschland. Die Neue Klasse soll die Wende bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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