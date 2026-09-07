Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|
07.09.2026 07:00:05
Halbjahresergebnis 2026 erneut gesteigert
|
Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Burkhalter Gruppe blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2026 zurück und steigerte den Gewinn pro Aktie gegenüber der Vorjahresperiode um 8,0 %. Auch für das Gesamtjahr 2026 bleibt der Ausblick positiv. Nach heutigem Kenntnisstand geht das Management davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 gegenüber 2025 erneut moderat steigern zu können.
Der bei der Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2025 kommunizierte positive Ausblick hat sich bestätigt. Die Burkhalter Gruppe profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie von einer anhaltend hohen Sanierungs- und Renovationstätigkeit. Entsprechend entwickelte sich das erste Halbjahr 2026 erfreulich. Per 30. Juni 2026 erhöhte sich der Gewinn pro Aktie auf CHF 2.44 (Vorjahr CHF 2.26). Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 25.9 Mio. (Vorjahr CHF 24.0 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 31.1 Mio. (Vorjahr CHF 29.5 Mio.). Der Umsatz erreichte CHF 587.3 Mio. gegenüber CHF 586.8 Mio. in der Vorjahresperiode.
Geschäftsentwicklung
Weitere Informationen werden in der heutigen Telefonkonferenz erläutert und sind zudem im Halbjahresbericht 2026 enthalten, der auf der Website der Burkhalter Gruppe heruntergeladen werden kann:
Wachstum durch gezielte Unternehmenskäufe
Ausblick bestätigt
Dank an die Mitarbeitenden
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burkhalter Holding AG
|Flurstrasse 55
|8048 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valorennummer:
|21225580
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2394296
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2394296 07.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
07.09.26
|Handel in Zürich: SPI fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
|
07.09.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: Hätte sich ein Burkhalter-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.at)
|
07.09.26
|Halbjahresergebnis 2026 erneut gesteigert (EQS Group)
|
07.09.26
|Half-year results for 2026 show a further increase (EQS Group)
|
02.09.26
|Burkhalter Group acquires AZ systems AG in Landquart (Canton of Graubünden) (EQS Group)
|
02.09.26
|Burkhalter Gruppe erwirbt AZ systems AG in Landquart (GR) (EQS Group)
|
31.08.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: Hätte sich eine Investition in Burkhalter von vor 10 Jahren rentiert? (finanzen.at)
|
24.08.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Burkhalter Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Burkhalter Holding AG
|141,00
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausierten aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.