Halbjahresergebnis 2026 erneut gesteigert

Die Burkhalter Gruppe blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2026 zurück und steigerte den Gewinn pro Aktie gegenüber der Vorjahresperiode um 8,0 %. Auch für das Gesamtjahr 2026 bleibt der Ausblick positiv. Nach heutigem Kenntnisstand geht das Management davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 gegenüber 2025 erneut moderat steigern zu können.

Der bei der Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2025 kommunizierte positive Ausblick hat sich bestätigt. Die Burkhalter Gruppe profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie von einer anhaltend hohen Sanierungs- und Renovationstätigkeit. Entsprechend entwickelte sich das erste Halbjahr 2026 erfreulich. Per 30. Juni 2026 erhöhte sich der Gewinn pro Aktie auf CHF 2.44 (Vorjahr CHF 2.26). Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 25.9 Mio. (Vorjahr CHF 24.0 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 31.1 Mio. (Vorjahr CHF 29.5 Mio.). Der Umsatz erreichte CHF 587.3 Mio. gegenüber CHF 586.8 Mio. in der Vorjahresperiode.

Geschäftsentwicklung

In Mio. CHF 30.06.2025 30.06.2026 in % Konzernergebnis 24.0 25.9 + 8,1 % Betriebsergebnis (EBIT) 29.5 31.1 + 5,2 % Umsatz 586.8 587.3 + 0,1 % In CHF Gewinn pro Aktie 2.26 2.44 + 8,0 %

Weitere Informationen werden in der heutigen Telefonkonferenz erläutert und sind zudem im Halbjahresbericht 2026 enthalten, der auf der Website der Burkhalter Gruppe heruntergeladen werden kann:

www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Telefonkonferenz zur Publikation des Halbjahresergebnisses 2026 Montag, 7. September 2026, 9:00 Uhr Die Burkhalter Gruppe erläutert die konsolidierte Halbjahresrechnung 2026 im Rahmen einer Telefonkonferenz (Deutsch, kein Webcast). Auskunft geben Verwaltungsratspräsident Gaudenz F. Domenig, CEO Zeno Böhm, CFO Urs Domenig sowie Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein: Europa: +41 (0)58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 203 059 58 63

USA: +1 (1)631 570 56 13

Wachstum durch gezielte Unternehmenskäufe

Bis zum 30. Juni 2026 ist die Burkhalter Gruppe durch die Übernahme von fünf weiteren Unternehmen gewachsen. Am 15. Januar 2026 wurde die auf Sanitäranlagen sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen spezialisierte BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD) übernommen. Am 28. Januar 2026 folgte die Akquisition der auf die Planung von Heizungs- und Lüftungsanlagen spezialisierten Enplan AG in Herisau (AR), einen Tag später jene der Elektro Gasser AG in Lalden (VS). Am 26. Februar 2026 erwarb die Burkhalter Gruppe zudem das HLKS-Unternehmen Caotec SA in Brusio (GR). Mit Wirkung per 1. Mai 2026 kam schliesslich die Progressio Holding GmbH in Tamins (GR) hinzu, einschliesslich ihrer Tochtergesellschaft anplaq ag, die auf den Anlagen-, Apparate- und Rohrleitungsbau für die Energie- und Wasserinfrastruktur spezialisiert ist.

Am 2. September 2026 wurde zudem die AZ systems holding AG in Landquart (GR) mit ihrer auf Gebäudeautomation spezialisierten Tochtergesellschaft AZ systems AG übernommen.

Mit diesen gezielten Akquisitionen stärkt die Burkhalter Gruppe ihre regionale Präsenz, erweitert ihre fachlichen Kompetenzen und erschliesst zusätzliche Marktpotenziale. Die Akquisitionsstrategie bleibt damit ein zentraler Pfeiler des nachhaltigen Wachstums der Gruppe.

Ausblick bestätigt

Die Burkhalter Gruppe hat für das Geschäftsjahr 2026 einen positiven Ausblick abgegeben. Die Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt die zugrunde liegenden Annahmen hinsichtlich Marktnachfrage und operativer Entwicklung. Das Management hält deshalb unverändert an seiner Einschätzung fest und erwartet weiterhin, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 gegenüber 2025 erneut moderat steigern zu können.

Dank an die Mitarbeitenden

Der Verwaltungsrat und das Management danken allen Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement und ihre hohe Einsatzbereitschaft.

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