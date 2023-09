Halbjahresergebnisse 2023 sehr erfreulich

Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2023 zum Stichtag 30. Juni 2023 wie folgt ab: Der Gewinn pro Aktie stieg auf CHF 2.04 (Vorjahr CHF 1.80) (+13.3%), das Konzernergebnis liegt bei CHF 21.2 Mio. (Vorjahr CHF 10.8 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf CHF 26.0 Mio. (Vorjahr CHF 13.4 Mio.), der Umsatz beträgt CHF 526.2 Mio. (Vorjahr CHF 277.0 Mio.). Durch die erstmalige Konsolidierung der Halbjahresergebnisse mit der per 29. Juni 2022 fusionierten poenina holding ag und dem starken akquisitorischen Wachstum fallen das Konzern- und das Betriebsergebnis als auch der Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr deutlich höher aus. Die Erfolgsrechnung sowie die Geldflussrechnung lassen sich somit nicht oder nur bedingt mit den Vorjahreszahlen vergleichen.

Starkes akquisitorisches Wachstum

Am 10. Januar 2023 wurde die LKE Haustechnik AG in Landquart (GR) erworben, am 12. Januar 2023 die Strässle Installationen AG in Amriswil (TG), am 26. Januar 2023 die Elektro Saas AG in Saas-Fee (VS) und am 28. März 2023 die Bötschi Holding AG, Mauren (TG), mit deren Tochtergesellschaften Bötschi AG Feuer Luft Wasser , Mauren (TG), Angele AG Feuer Luft Wasser, Bronschhofen (SG), und der Perl-Pool AG, Mauren (TG). Am 6. Juli 2023 wurde zudem die Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik in Olten (SO) und deren Zweigniederlassungen in Brugg (AG) und Solothurn (SO) übernommen.

Akquisitorisches Wachstum bleibt weiterhin Teil der Strategie von Burkhalter. Da Übernahmen opportunistisch getätigt werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass im 2. Halbjahr 2023 weitere Unternehmen in diesem Umfang zur Burkhalter Gruppe dazustossen werden.

Ausblick weiterhin zuversichtlich

Zum aktuellen Zeitpunkt geht das Management davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023 gegenüber Vorjahr moderat gesteigert werden kann. Dies hängt im Wesentlichen von der anhaltend hohen Nachfrage an Gebäudetechnik-Dienstleistungen und der steigenden Nachfrage an energieeffizienten Gebäuden ab. Burkhalter ist optimal aufgestellt, um zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes einen wesentlichen Beitrag leisten zu können.

Dank an die Mitarbeitenden

Die Burkhalter Gruppe verdankt ihren Erfolg dem Know-how, dem engagierten Einsatz und der Flexibilität ihrer Mitarbeitenden. Als Zeichen der Wertschätzung bedankten sich der Verwaltungsrat und das Management am 16. Juni 2023 im The Valley in Kemptthal (ZH) mit einem grossen Mitarbeiterfest.

Die Zahlen im Vergleich

In Mio. CHF 30.06.2022 30.06.2023 Konzernergebnis 10.8 21.2 Betriebsergebnis (EBIT) 13.4 26.0 Umsatz 277.0 526.2 In CHF Gewinn pro Aktie 1.80 2.04

Der Halbjahresbericht 2023 kann auf der Burkhalter Website heruntergeladen werden:

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Telefonkonferenz: Montag, 4. September 2023, Beginn 9:00 Uhr

Die Burkhalter Gruppe erläutert heute die konsolidierte Halbjahresrechnung 2023 im Rahmen einer Telefonkonferenz. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn (Beginn 9:00 Uhr) ein unter +41 (0)58 310 50 00 (Europa)

+44 (0)207 107 06 13 (Grossbritannien)

+1 (1)631 570 56 13 (Vereinigte Staaten von Amerika) Die Moderatorin der Telefonkonferenz verbindet Sie mit dem Verwaltungsratspräsidenten Gaudenz F. Domenig, dem CEO Zeno Böhm und dem CFO Urs Domenig.