Halbjahresfinanzbericht 2022: Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2022 bei anhaltend profitablem Wachstum im ersten Halbjahr

Bruttoprämie steigt um 19,9 % Großschäden in der Schaden-Rückversicherung im ersten Halbjahr über Erwartungswert Vorsorge für mögliche Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine von insgesamt 316 Mio. EUR Rückläufige Pandemiebelastungen in der Personen-Rückversicherung Kapitalanlagerendite von 3,0 % übertrifft Zielwert Nettokonzerngewinn erreicht 649 Mio. EUR Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II mit 235,1 % weiterhin auf sehr hohem Niveau Eigenkapitalrendite mit 12,4 % deutlich über Mindestziel Gewinnziel für 2022 bestätigt Ziele für Bruttoprämienwachstum und Kapitalanlagerendite erhöht