Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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19.05.2026 21:12:00
Halbleiter für Indien: Tata Electronics baut große Chip-Fab und Packaging-Werk
Der größte indische Konzern Tata Group investiert rund 14 Milliarden US-Dollar in Chipfabriken. Dabei kooperiert Tata mit Intel, ASML, Rohm und PSMC.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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