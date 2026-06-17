BE Semiconductor Industries NV Aktie
WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412
|KI-Dynamik
|
17.06.2026 16:23:00
Halbleiterbranche im Aufwind: Aktien von AIXTRON, ASML und PVA mit Kursgewinnen
Dabei gewinnen AIXTRON an der MDAX-Spitze via XETRA 4,41 Prozent auf 58,70 Euro und PVA TePla im SDAX 4,88 Prozent auf 44,27 Euro. ASML aus dem EuroStoxx 50 nähern sich wieder dem jüngsten Rekord und gewinnen im Pariser Handel 2,29 Prozent auf 1.627,60 Euro.
Experte Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF bleibt bullisch für Halbleiterhersteller und ihre Zulieferer. Er hob seine Kursziele für zahlreiche Aktien der Branche an, auch wenn er dabei für AIXTRON zunächst kein weiteres Potenzial mehr signalisiert. AIXTRON-Papiere haben 2026 aber auch schon 240 Prozent an Wert gewonnen.
Houri ist im laufenden Zyklus bereits selektiver geworden, wie er am Mittwoch betonte. Seit April hat er seine Empfehlungen von zuvor zwei Dritteln aller Werte bereits auf unter die Hälfte zurückgefahren. Grundsätzlich bleibt er aber von anhaltender Halbleiter- und KI-Dynamik überzeugt.
/ag/jha/
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX)
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Bildquelle: SmartCaps
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