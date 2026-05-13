JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Heiße Chip-Aktien
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13.05.2026 16:32:00
Halbleiterwerte im Aufwind: JENOPTIK mit neuem Rekord, Infineon und AIXTRON fester
Der Auftragseingang des Optoelektronikkonzerns sei beeindruckend, schrieb Experte Lasse Stueben von der Berenberg Bank. Er habe die Konsensschätzung um 30 Prozent übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrage die Zunahme fast drei Viertel. Im Segment Halbleiter sei der Ordereingang sogar um 163 Prozent nach oben geschnellt, allerdings angetrieben von einem Großauftrag.
Am Vortag hatten die Aktien den Xetra-Handel mit einer Kurslücke von 2,90 Euro oder acht Prozent aufgenommen. In der Spitze war der Kurs sogar um 15,6 Prozent auf knapp 42 Euro gestiegen und hatte damit das bisherige Rekordhoch von Mitte 2018 hinter sich gelassen. Anschließend hatten Anleger Kursgewinne eingestrichen. Diese niedrigeren Kurse nutzten Anleger am Mittwoch wieder zum Einstieg.
Der Boom bei Halbleitern trieb zur Wochenmitte auch andere Werte aus dem Sektor weiter in die Höhe. Im DAX lagen Infineon mit einem Plus von 8,41 Prozent bei 63,03 Euro auf den vorderen Plätzen. AIXTRON, ebenso wie JENOPTIK im MDAX, gewannen 8,13 Prozent auf 50,12 Euro bzw. 10,58 Prozent auf 43,26 Euro. SUSS MicroTec verzeichneten im SDAX Aufschlage von 3,56 Prozent auf 85,85 Euro.
/bek/ajx
FRANKFURT (dpa-AFX)
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