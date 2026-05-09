Halbleiterwerte wie AMD und Micron sorgen für Feierlaune unter Anlegern - wie lange noch?

• Die Partnerschaft zwischen Intel und Apple zur Chip-Fertigung fungiert als massiver Vertrauensbeweis• Profiteure der KI-Infrastruktur wie Micron und AMD verzeichnen enorme Kursgewinne• Höhenflug der Tech-Giganten

Der Halbleitersektor erlebte am Freitag an der NASDAQ eine beeindruckende Kursrallye, die durch eine Kombination aus strategischen Unternehmensmeldungen und stabilisierenden makroökonomischen Faktoren getrieben wurde.

Intel und Apple: Eine Allianz mit Signalwirkung

Der Hauptimpulsgeber für die Euphorie war die Nachricht über eine bahnbrechende Annäherung zwischen zwei Tech-Giganten. Berichten zufolge haben Intel und Apple eine vorläufige Vereinbarung getroffen, wonach Intel künftig einen Teil der Chips für Apple-Geräte fertigen wird. Diese Partnerschaft ist besonders bemerkenswert, da Apple nach dem Wechsel zu eigenen Prozessoren jahrelang exklusiv auf den taiwanesischen Fertiger TSMC gesetzt hatte. Die Intel-Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 13,96 Prozent, da Investoren darin eine Bestätigung für den erfolgreichen Umbau des Konzerns hin zu einem weltweit führenden Auftragsfertiger (Foundry) sehen. Apple wiederum konnte um 2,05 Prozent zulegen, da die Diversifizierung der Lieferkette das Risiko von Engpässen, insbesondere bei der Produktion künftiger iPhone-Generationen, deutlich mindert.

Breite Gewinne im gesamten Sektor

Vom positiven Momentum ließen sich auch andere Branchenschwergewichte mitreißen. AMD verzeichnete einen Zuwachs von 11,44 Prozent, während Qualcomm um 8,17 Prozent zulegte. Besonders stark präsentierte sich Micron Technology mit einem Plus von 15,49 Prozent. Hier stützten positive Analystenkommentare und die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Rechenzentren die Aufwärtsbewegung. Broadcom konnte ebenfalls um 4,23 Prozent profitieren, was das allgemeine Bild eines Sektors im Aufwind abrundete.

Makroökonomischer Rückenwind

Flankiert wurde die Sektor-Rallye von entspannteren Signalen vom Anleihemarkt. Schwächere Daten zum US-Verbrauchervertrauen nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve trotz eines robusten Arbeitsmarktes Spielraum für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf haben könnte. Sinkende Renditen bei Staatsanleihen wirken traditionell als Katalysator für wachstumsstarke Technologieaktien. Zudem sorgte eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen für Aufatmen, da Befürchtungen über eine Eskalation im Nahen Osten und damit verbundene Lieferkettenrisiken vorerst in den Hintergrund traten. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, strategischen Großaufträgen und einem freundlicheren Zinsumfeld hat den Halbleiterwerten damit einen der stärksten Handelstage des laufenden Jahres beschert.

Risiken im Schatten der Euphorie

Trotz des aktuellen Kursfeuerwerks gibt es Faktoren, die Anleger zur Vorsicht mahnen sollten. Ein zentraler Punkt ist das Umsetzungsrisiko: Intel muss nun beweisen, dass die technologische Aufholjagd auch in der Massenfertigung für Apple stabil und rentabel gelingt - in der Vergangenheit kämpfte der Konzern mehrfach mit kostspieligen Verzögerungen. Zudem stützt sich die Rallye bei Werten wie Micron und AMD fast ausschließlich auf die KI-Wachstumsstory, während das klassische Geschäft mit PCs und Smartphones weiterhin stagniert. Sollten die großen Cloud-Anbieter ihre massiven Investitionen in KI-Infrastruktur auch nur leicht drosseln, könnte die hohe Bewertung des Sektors schnell unter Druck geraten. Nicht zuletzt bleiben die geopolitischen Spannungen und Exportbeschränkungen nach China ein latentes Risiko, das die Absatzmärkte der US-Chipindustrie jederzeit unvorhergesehen beschneiden kann.

Gern - ich mache den Schluss eigenständiger, schärfe die Perspektive und reduziere inhaltliche Wiederholungen. Ich setze zudem eine neue, etwas pointiertere Unterüberschrift.

Bewertung unter Druck: Was jetzt zählt

Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung rückt die Frage nach der Tragfähigkeit der Bewertungen stärker in den Fokus. Der Markt preist derzeit ein anhaltend hohes Wachstum im KI-Segment ein - Spielraum für Enttäuschungen bleibt damit begrenzt. Entscheidend wird sein, ob Unternehmen ihre Margen trotz hoher Investitionen stabilisieren und gleichzeitig die Nachfrage aus dem klassischen Halbleitergeschäft nicht weiter erodiert. Für Anleger bedeutet das: Selektivität gewinnt an Bedeutung. Während integrierte Anbieter mit starker Position in der Infrastruktur tendenziell robuster aufgestellt sind, bleiben spezialisierte Player stärker von der Investitionsbereitschaft der Hyperscaler abhängig. Kurzfristige Rücksetzer erscheinen vor diesem Hintergrund weniger als Trendbruch, sondern vielmehr als notwendige Korrektur in einem strukturell intakten, aber zunehmend anspruchsvoll bewerteten Marktumfeld.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at