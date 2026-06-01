Halder Venture: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Halder Venture ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Halder Venture die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 15,38 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Halder Venture -8,840 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 3,00 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Halder Venture 1,47 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 25,65 INR. Im letzten Jahr hatte Halder Venture einen Gewinn von 20,94 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Halder Venture mit einem Umsatz von insgesamt 6,46 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -23,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at